Vente solidaire [vêtements – maison] Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 09:30 – 12:00

Gratuit : oui Entrée libre Tous les articles seront à prix libre et auront pour but de faire de la place au sein du local, donner une seconde vie aux objets tout en soutenant l’association Ô P’tits Coins. Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

L’association Ô P’tits Coins propose une vente solidaire de textile, de vaisselle ou d’objets divers pour la maison le 10 octobre de 9h30 à 12h.L’association propose à prix libre des objets issus de la ressourcerie.Vêtements, linge de maison, vaisselles, accessoires, bijoux, décoration…Vous pourrez aussi boire une boisson à prix libre (café, thé, sirops…)Retrouvez-nous toute la matinée pour cet événement !Tous les articles seront à prix libre et auront pour but de faire de la place au sein du local, donner une seconde vie aux objets, faire des heureux•ses tout en soutenant l’association.––––Vide atelier, ressourcerie à prix libreune matinée pour faire de bonnes affaires !Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : bonjour@optitscoins.fr

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/vente-solidaire-vetement-deco/date:2026-10-10



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