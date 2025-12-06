Vente spéciale cadeaux de Noël Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 6 décembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

La Belle Déchette vous propose une grande vente spéciale « cadeaux de Noël », pour faire plaisir aux petit·e·s et grand·e·s, sans faire de mal ni à la planète ni au porte-monnaie.

Samedi 6 décembre, les petits lutins de La Belle Déchette vous préparent une grande vente spéciale « cadeaux de Noël », pour faire plaisir aux petit·e·s et grand·e·s, sans faire de mal ni à la planète ni au porte-monnaie.

Durant des semaines, nos lutins ont trié, lavé et choyé une grande sélection d’objets et de jouets qui méritent toutes leurs places sous les sapins !

Alors, on t’invite à venir nous rencontrer et à trouver les pépites à mettre dans ta hotte pour Noël.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T18:00:00.000+01:00

Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue Jules maniez – Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine