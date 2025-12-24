Vente spéciale – Chaussures et maroquinerie + destockage vêtements La boutique du Centre (La Belle Déchette) Rennes 16 et 17 janvier 2026 Ille-et-Vilaine

Un sélection de chaussures, maroquinerie et destockage de vêtements à prix solidaires.

Faire de bonnes affaires ne veut pas forcément dire faire les soldes ! Pour te le prouver, nous avons préparé une vente spéciale chaussures, maroquinerie et destockage vêtements.

Tu y trouveras une sélection soignée de belles pièces à prix tout doux, prêtes à commencer une nouvelle histoire dans ton dressing.

Rendez-vous à La Boutique du Centre les 16 & 17 janvier, de 11h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30.

On t’attend avec le sourire et plein de belles trouvailles !✨

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T11:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T18:30:00.000+01:00

La boutique du Centre (La Belle Déchette) 25 rue vaneau Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



