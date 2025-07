Vente spéciale de fromages locaux Espace Singer Sarrebourg

Vente spéciale de fromages locaux Espace Singer Sarrebourg samedi 12 juillet 2025.

Vente spéciale de fromages locaux

Espace Singer 33 Avenue du Général de Gaulle Ch. d’Agri. de la M. Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 08:00:00

fin : 2025-07-12 13:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Association de Producteurs Laitiers de Moselle Sud, créateur de la marque » Pour Eux » vous invite à une vente spéciale de fromages locaux ! À déguster sur place ou à emporter fromage à Raclette Un incontournable autant en chaud que en froid, la tomme au pinot L’alliance parfaite entre finesse et caractère et la tomme de Sarrebourg Une pépite locale à savourer. Rencontrez les producteurs, échangez avec des passionnés et repartez avec des trésors gastronomiques à partager !Tout public

0 .

Espace Singer 33 Avenue du Général de Gaulle Ch. d’Agri. de la M. Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 37 52 50 01 PourEuxMoselleSud@hotmail.com

English :

Association de Producteurs Laitiers de Moselle Sud, creator of the « Pour Eux » brand, invites you to a special sale of local cheeses! To taste on the spot or to take away: Raclette cheese? A must-have for both hot and cold dishes, tomme au pinot ? The perfect blend of finesse and character, and Sarrebourg tomme ? A local nugget to be savored. Meet the producers, talk to enthusiasts and leave with gastronomic treasures to share!

German :

Association de Producteurs Laitiers de Moselle Sud, Schöpfer der Marke « Pour Eux », lädt Sie zu einem Sonderverkauf von lokalen Käsesorten ein! Zum Probieren vor Ort oder zum Mitnehmen: Raclette-Käse? Ein Muss, sowohl warm als auch kalt, ist der Tomme au Pinot? Die perfekte Verbindung von Finesse und Charakter und der Tomme de Sarrebourg ? Ein lokaler Nugget zum Genießen. Lernen Sie die Produzenten kennen, tauschen Sie sich mit leidenschaftlichen Köchen aus und nehmen Sie gastronomische Schätze mit nach Hause, die Sie mit anderen teilen können!

Italiano :

L’Association de Producteurs Laitiers de Moselle Sud, creatrice del marchio « Pour Eux », vi invita ad una vendita speciale di formaggi locali! Da gustare sul posto o da portare via: il formaggio Raclette ? Un must per piatti caldi e freddi, la Tomme au Pinot? Un mix perfetto di finezza e carattere, e la tomme Sarrebourg? Una chicca locale da assaporare. Incontrate i produttori, chiacchierate con gli appassionati e partite con tesori gastronomici da condividere!

Espanol :

La Association de Producteurs Laitiers de Moselle Sud, creadora de la marca « Pour Eux », le invita a una venta especial de quesos locales Para degustar in situ o para llevar: el queso Raclette ? Imprescindible para platos fríos y calientes, la Tomme au Pinot ? La mezcla perfecta de finura y carácter, y el Tomme de Sarrebourg ? Una pepita local que hay que saborear. Conozca a los productores, charle con los aficionados y váyase con tesoros gastronómicos para compartir

