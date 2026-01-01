Vente spéciale de fromages locaux Espace Singer Sarrebourg

Vente spéciale de fromages locaux

Espace Singer 33 Avenue du Général de Gaulle Ch. d’Agri. de la M. Sarrebourg Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-01-10 09:30:00

fin : 2026-01-10 12:30:00

2026-01-10

L’Association des Producteurs Laitiers de Moselle Sud vous invite à savourer nos incontournables raclette, fondue, et tout le savoir-faire de nos producteurs locaux.Tout public

Espace Singer 33 Avenue du Général de Gaulle Ch. d’Agri. de la M. Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 37 52 50 01 PourEuxMoselleSud@hotmail.com

English :

The Association des Producteurs Laitiers de Moselle Sud invites you to enjoy our must-try dishes: raclette, fondue, and all the know-how of our local producers.

