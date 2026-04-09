Vente spéciale – Destockage vêtements à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 25 avril, 13h00 Ille-et-Vilaine

L’occasion de chiner des pièces à petits prix et de participer concrètement à la réduction du gaspillage textile en offrant une seconde vie aux vêtements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T18:00:00.000+02:00

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Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue Jules maniez – Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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