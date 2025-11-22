Vente spéciale – Jeux, jouets et déco de Noël Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 22 novembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Envie d’un Noël féérique sans surconsommer ? Le 22 novembre, La Belle Déchette sort guirlandes, jouets et vaisselle scintillante à La Réserve : il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T18:00:00.000+01:00

Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue Jules maniez – Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine