Vente spéciale – Linge ancien La Ressourcerie Créative Paris samedi 18 octobre 2025.

Vente spéciale – Linge ancien

Dénichez les trésors qui sublimeront votre intérieur !

La Ressourcerie Créative organise une vente spéciale de linge ancien ! Rien de mieux que de nouvelles parures pour finir l’année avec douceur.

Rendez-vous samedi 18 octobre de 12h à 18h à la boutique de La Ressourcerie pour dénicher du linge ancien unique et chic !

La Ressourcerie vous dévoile ses pépites !

Le samedi 18 octobre 2025

de 12h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Date(s) : 2025-10-18T12:00:00+02:00_2025-10-18T18:00:00+02:00

La Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

+33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative