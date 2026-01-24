Vente spéciale Mercerie Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes
Vente spéciale Mercerie Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes samedi 14 février 2026.
Vente spéciale Mercerie Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 14 février, 13h00 Ille-et-Vilaine
Nous t’avons préparé une vente spéciale mercerie, placée sous le signe du réemploi et de la créativité !
Tu y trouveras des coupons de tissu, de la laine, des patrons, des accessoires de couture, et bien d’autres trésors pour donner vie à tes projets, à prix tout doux.
Rendez-vous le 14 février, de 13h à 18h, à la boutique de La Réserve.
On t’attend avec de belles trouvailles et l’envie de créer autrement !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-14T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-14T18:00:00.000+01:00
1
Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue Jules maniez – Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine