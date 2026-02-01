Vente spéciale mercerie ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Vente spéciale mercerie

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Avis aux couturières, cette journée est pour vous ! On sort du placard coupons de tissu, laine, accessoires, fermetures éclair, bobines de fil…

Toute la journée, présence de Machines et Compagnie réparations, révisions et devis pour machines à coudre, brodeuses et surjeteuses. Pensez à apporter votre machine ! .

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org

