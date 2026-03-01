Vente spéciale motoculture ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Vente spéciale motoculture

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

À l’occasion de l’arrivée du printemps, la ressourcerie Res’urgence organise une vente spéciale dédiée au matériel de motoculture le samedi 21 mars.

Les visiteurs pourront y trouver tondeuses, débroussailleuses et divers équipements de jardin issus des collectes de la ressourcerie. Une grande partie du matériel sera vendue non testée, en l’état, à réparer ou pour pièces, ce qui pourra intéresser les bricoleurs, réparateurs ou personnes à la recherche de pièces détachées. .

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente spéciale motoculture

L’événement Vente spéciale motoculture Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE