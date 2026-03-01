Vente spéciale motoculture ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Vente spéciale motoculture ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 21 mars 2026.
Vente spéciale motoculture
ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:00:00
Date(s) :
2026-03-21
À l’occasion de l’arrivée du printemps, la ressourcerie Res’urgence organise une vente spéciale dédiée au matériel de motoculture le samedi 21 mars.
Les visiteurs pourront y trouver tondeuses, débroussailleuses et divers équipements de jardin issus des collectes de la ressourcerie. Une grande partie du matériel sera vendue non testée, en l’état, à réparer ou pour pièces, ce qui pourra intéresser les bricoleurs, réparateurs ou personnes à la recherche de pièces détachées. .
ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 contact@res-urgence.org
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English : Vente spéciale motoculture
L’événement Vente spéciale motoculture Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE