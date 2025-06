Vente spéciale : Plein Air – Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes 14 juin 2025

Vente spéciale : Plein Air Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 14 juin, 13h00

La Belle Déchette vous propose d’équiper de seconde main votre terrasse, votre jardin pour vous prélasser tranquillement au soleil durant vos vacances ou après une rude journée de travail.

On vous propose du mobilier de jardin, tables, chaises. Aussi, il y aura des équipements pour partir à l’aventure à la montagne ou à la plage selon vos préférences.

Et on n’oublie pas les enfants : des jeux d’extérieurs, des épuisettes ou des raquettes, à vous de choisir selon l’activité que vous leur proposerez ! Et tout cela comme d’habitude, à prix doux et accessibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-14T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-14T18:00:00.000+02:00

Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue Jules maniez – Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine