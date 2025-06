Vente spéciale – Rentrée scolaire Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes 12 juillet 2025

La Belle Déchette revient avec une vente spéciale Rentrée Scolaire, samedi 12 Juillet 2025, de 13h à 18h, à la boutique La Réserve située à 24 avenue Jules Maniez à Rennes

On le sait tous·tes la rentrée scolaire rime avec : nouvelle classe, nouveaux copains, copines, nouveau départ. C’est aussi le cas des… fournitures scolaires : nouveau cartable, nouveaux crayons, nouveaux cahiers.

Et si, cette année, on agissait autrement ?

Si on sauvait les crayons rescapés de l’année passée, les cahiers avec encore des pages vierges qui ne demandent qu’à être utilisés, les trousses qui, une fois lavées peuvent elles aussi passer en CP, sixième ou master !

Bref, tous ces objets que l’on renouvelle (parfois de façon automatique) peuvent être : réutilisés, réparés, nettoyés. A cette occasion, La Belle Déchette vous propose des fournitures scolaires à prix doux, de seconde main et en très bon état.

Alors on se retrouve à La Réserve ? 3, 2, 1, à vos cartables, prêt·es ? Venez vous équiper !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T18:00:00.000+02:00

Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue Jules maniez – Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine