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Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes

Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes

Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Boutique La Réserve - La Belle Déchette

Adresse : 24 avenue jules maniez - Rennes

Ville : Rennes

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 11 juillet, 13h00

Et si, cette année, tu choisissais la seconde main pour préparer ta rentrée ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-11T18:00:00.000+02:00

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Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue jules maniez – Rennes Rennes


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