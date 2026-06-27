Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes samedi 11 juillet 2026.

Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 11 juillet, 13h00

Et si, cette année, tu choisissais la seconde main pour préparer ta rentrée ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T18:00:00.000+02:00

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Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue jules maniez – Rennes Rennes



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