Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes
Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes samedi 11 juillet 2026.
Vente spéciale Scolaires & Étudiants – Samedi 11 juillet à La Réserve Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 11 juillet, 13h00
Et si, cette année, tu choisissais la seconde main pour préparer ta rentrée ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-11T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-11T18:00:00.000+02:00
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Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue jules maniez – Rennes Rennes
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