Vente spéciale Sports d’hiver ! L’équipière Rennes 21 et 22 novembre Ille-et-Vilaine

L’équipière met en avant les sports d’hiver lors de deux journées spéciales en boutique solidaire : pour que chacun·e puisse s’équiper (après-ski, combinaisons, pantalons, vestes…) d’occasion !

L’équipière, ressourcerie sportive située à la Courrouze met en avant les sports d’hiver les 21 & 22 novembre prochain.

Vous pouvez vous équiper et/ou donner du matériel sur les heures d’ouverture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T18:00:00.000+01:00

http://www.lequipiere35.com/agenda 0781556154

L’équipière 24 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine