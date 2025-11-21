Vente spéciale sports d’hiver ! L’équipière Rennes 21 et 22 novembre Ille-et-Vilaine

Equipez-vous des pieds à la tête et de seconce-main pour la saison sportive d’hiver !

L’équipière est une ressourcerie sportive qui propose une alternative de seconde-main à la consommation d’équipements sportifs !

L’association collecte, vérifie avec des bénévoles et revend le matériel et habillement. En parallèle, elle sensibilise petit·es et grand·es au sport durable.

**Les 21 et 22 novembre prochain, L’équipière vous propose une vente spéciale où vous pourrez retrouver des skis, après-ski, luges, habillement …**

Début : 2025-11-21T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T18:00:00.000+01:00

L’équipière 24 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine