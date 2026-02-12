Vente spéciale sports d’hiver ! L’équipière Rennes
Vente spéciale sports d’hiver ! L’équipière Rennes Samedi 14 février, 14h00 Ille-et-Vilaine
Vente solidaire axée sur les sports d’hiver : textiles, skis, après-ski… de seconde-main. L’équipière vous accompagne et vous conseille selon vos besoins.
❄️ Dernier appel pour les équipements d’hiver de seconde-main ❄️
Ce samedi à L’équipière, salarié·es et bénévoles revêtent leurs doudounes pour vous proposer les derniers équipements d’hiver : skis, chaussures de ski, textiles chauds…
Avant de passer la boutique en mode printemps-été d’ici quelques semaines..!
24 avenue Jules Maniez à Rennes
Mercredi, jeudi et vendredi : 11h-13h30 et 14h30-18h30
Samedi : 14h-18h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-14T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-14T18:00:00.000+01:00
L’équipière 24 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine