Vente spéciale sports d’hiver ! L’équipière Rennes Samedi 14 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Vente solidaire axée sur les sports d’hiver : textiles, skis, après-ski… de seconde-main. L’équipière vous accompagne et vous conseille selon vos besoins.

❄️ Dernier appel pour les équipements d’hiver de seconde-main ❄️

Ce samedi à L’équipière, salarié·es et bénévoles revêtent leurs doudounes pour vous proposer les derniers équipements d’hiver : skis, chaussures de ski, textiles chauds…

Avant de passer la boutique en mode printemps-été d’ici quelques semaines..!

24 avenue Jules Maniez à Rennes

Mercredi, jeudi et vendredi : 11h-13h30 et 14h30-18h30

Samedi : 14h-18h

#rennes #réemploi #sport #zerodechet #ressourceriesportive #rennesmetropole #ess #aventure #solidarité #benevolat #lequipiere35 #ressourcerie #france #bretagne #illeetvilaine #economiesocialeetsolidaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T18:00:00.000+01:00

1



L’équipière 24 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

