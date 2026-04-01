Vente spéciale sports et loisirs Recyclerie Ribine Le Tréhou

Le Tréhou

Vente spéciale sports et loisirs

Recyclerie Ribine 1, zone de Runveguen Le Tréhou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Déballage d’articles de camping, nautisme et activités sportives.

Vente spéciale d’articles de camping, nautisme (combinaisons, palmes, masques…) et toutes activités sportives (équitation, football, tennis, cyclisme, rollers…)

On vide nos stocks de sports et loisirs et on les déballe pour vous permettre de vous équiper pour l’arrivée des beaux jours ! .

Recyclerie Ribine 1, zone de Runveguen Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne +33 7 67 48 96 93

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English : Vente spéciale sports et loisirs

L’événement Vente spéciale sports et loisirs Le Tréhou a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS