Vente spéciale textile et livres chez Emmaüs Primelin

La Pointe Emmaüs Primelin Finistère

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Une grande vente avec vente de textiles au kilo et de livres au mètre ! Bonnes affaires assurées. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche mêmes horaires sauf fermeture à 17h. .

La Pointe Emmaüs Primelin 29770 Finistère Bretagne +33 6 13 03 04 34

