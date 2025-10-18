Vente spéciale – Valorise ton meuble ! Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes

Plein de meubles ou objets n’attendent qu’une chose : être réparé, customisé.Venez les sélectionner pour ensuite vous les approprier et leur donner une seconde vie en y mettant votre touche créative !

Des ateliers sont aussi proposés dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation, un atelier pour réparer ses vêtements, les customiser et un atelier pour s’initier à Precious Plastic.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-18T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T18:00:00.000+02:00

https://labelledechette.com/actualites/

Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue Jules maniez – Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine