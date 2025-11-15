Vente usine et portes ouvertes à RETRITEX Retritex Pontivy

Vente usine et portes ouvertes à RETRITEX

Retritex 15 Rue Hélène et Victor Basch Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Dans le cadre du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire

Les visiteurs pourront chiner directement dans l’usine de tri de Pontivy. Des salariés de l’entreprise accueilleront le public dans un espace spécialement aménagé pour l’occasion.

Retritex ouvre également les portes de son atelier pour permettre au public de visiter le site de production, rencontrer les salariés en parcours d’insertion et découvrir les différents métiers du tri textile. Une opportunité unique de comprendre concrètement ce qu’est l’insertion et comment l’entreprise combine engagement social, développement local et préservation des ressources. .

Retritex 15 Rue Hélène et Victor Basch Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

