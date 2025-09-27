VENTE VÊTEMENTS D’OCCASION Salle Maillet Saint-Brevin-les-Pins

VENTE VÊTEMENTS D’OCCASION Salle Maillet Saint-Brevin-les-Pins samedi 27 septembre 2025.

Salle Maillet 186 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 16:30:00

L’association Solidarité du Coeur reprend ses activités de vestiaire de seconde main et fait des ventes au public régulièrement.

Le don de vêtements propres est possible tous les lundis de 14h à 16h. .

Salle Maillet 186 avenue de Mindin Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 68 00 86 89 solidariteducoeur44@gmail.com

