Vente vêtements « Vesti’Bulle »
Salle Apollo 3 rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques
Vente de vêtements et d’accessoires à petits prix . Tous les articles sont reconditionnés par une équipe de bénévoles. Les bénéfices de cette vente sont remis au CCAS de la commune.
Ouvert à tous. .
