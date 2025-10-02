Vente vêtements « Vesti’Bulle » Salle Apollo Boucau

Vente vêtements « Vesti’Bulle » Salle Apollo Boucau jeudi 2 octobre 2025.

Vente vêtements « Vesti’Bulle »

Salle Apollo 3 rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Vente de vêtements et d’accessoires à petits prix . Tous les articles sont reconditionnés par une équipe de bénévoles. Les bénéfices de cette vente sont remis au CCAS de la commune.

Ouvert à tous. .

Salle Apollo 3 rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 97 97

English : Vente vêtements « Vesti’Bulle »

German : Vente vêtements « Vesti’Bulle »

Italiano :

Espanol : Vente vêtements « Vesti’Bulle »

L’événement Vente vêtements « Vesti’Bulle » Boucau a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque