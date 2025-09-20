Vente vintage // Association voisinage Soustons
Vente vintage // Association voisinage Soustons samedi 20 septembre 2025.
Vente vintage // Association voisinage
18 A Rue de Moscou Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 12:45:00
Date(s) :
2025-09-20
Snack et buvette sur place.
Entrée libre pour les visiteurs
Pour les exposants, complet à l’intérieur
Snack et buvette sur place.
Entrée libre pour les visiteurs
Pour les exposants, complet à l’intérieur .
18 A Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Vente vintage // Association voisinage
Snacks and refreshments on site.
Free admission for visitors
For exhibitors, complete inside
German : Vente vintage // Association voisinage
Snacks und Getränke vor Ort.
Freier Eintritt für die Besucher
Für Aussteller komplett im Inneren
Italiano :
Snack e rinfreschi in loco.
Ingresso gratuito per i visitatori
Per gli espositori, ingresso completo
Espanol : Vente vintage // Association voisinage
Aperitivos y refrescos in situ.
Entrada gratuita para los visitantes
Para los expositores, interior completo
L’événement Vente vintage // Association voisinage Soustons a été mis à jour le 2025-09-11 par OTI LAS