Vente vintage // Association voisinage Soustons

18 A Rue de Moscou Soustons Landes

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:45:00

2025-09-20

Snack et buvette sur place.

Entrée libre pour les visiteurs

Pour les exposants, complet à l’intérieur

18 A Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Vente vintage // Association voisinage

Snacks and refreshments on site.

Free admission for visitors

For exhibitors, complete inside

German : Vente vintage // Association voisinage

Snacks und Getränke vor Ort.

Freier Eintritt für die Besucher

Für Aussteller komplett im Inneren

Italiano :

Snack e rinfreschi in loco.

Ingresso gratuito per i visitatori

Per gli espositori, ingresso completo

Espanol : Vente vintage // Association voisinage

Aperitivos y refrescos in situ.

Entrada gratuita para los visitantes

Para los expositores, interior completo

