Venterol Disco Party Place du château Venterol

Place du château Le p’tit Creux et le Bistrot de Venterol Venterol Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Repas à 20€

Début : Samedi 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Soirée disco aux restaurant du Bistrot de Venterol et Au P’tit Creux

Menu à 20€ par personne (soupe aux pistou, dessert oreillettes provençales)

Soirée animée par DJ Christian, venez déguisé shooter offert

Place du château Le p’tit Creux et le Bistrot de Venterol Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 93 75

English :

Disco evening at the Bistrot de Venterol and Au P’tit Creux restaurants

Menu at 20? per person (pistou soup, dessert oreillettes provençales)

Party hosted by DJ Christian, come in disguise free shooter

German :

Disco-Abend in den Restaurants Bistrot de Venterol und Au P’tit Creux

Menü für 20? pro Person (Pistou-Suppe, Dessert E oreillettes provençales)

Der Abend wird von DJ Christian moderiert. Kommen Sie verkleidet Shooter gratis!

Italiano :

Serata disco presso i ristoranti Bistrot de Venterol e Au P’tit Creux

Menu a 20? a persona (zuppa di pistou, dessert oreillettes provençales)

Festa organizzata da DJ Christian, venuto sotto mentite spoglie shooter gratuito

Espanol :

Noche de discoteca en los restaurantes Bistrot de Venterol y Au P’tit Creux

Menú a 20? por persona (sopa pistou, postre oreillettes provençales)

Fiesta animada por DJ Christian, venga disfrazado tirador libre

