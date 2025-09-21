Ventes aux enchères Mairie Le Brethon

Ventes aux enchères Mairie Le Brethon dimanche 21 septembre 2025.

Ventes aux enchères

Mairie 6 rue du Commerce Le Brethon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 12:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Patrick et Mintje vous invitent à une vente aux enchères solidaire au profit de l’école de Waldorf de Saint Menoux. De nombreux objets de caractère et de qualité, meubles pour grands et petits, jouets divers…vous attendent le 21 septembre à Le Brethon.

.

Mairie 6 rue du Commerce Le Brethon 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 17 47 07

English :

Patrick and Mintje invite you to a charity auction to benefit the Waldorf school in Saint Menoux. Numerous objects of character and quality, furniture for young and old, various toys…await you on September 21 in Le Brethon.

German :

Patrick und Mintje laden Sie zu einer solidarischen Auktion zugunsten der Waldorfschule in Saint Menoux ein. Zahlreiche charaktervolle und hochwertige Gegenstände, Möbel für Groß und Klein, verschiedene Spielsachen…erwarten Sie am 21. September in Le Brethon.

Italiano :

Patrick e Mintje vi invitano a un’asta di beneficenza a favore della scuola Waldorf di Saint Menoux. Un’ampia gamma di oggetti di qualità, mobili per grandi e piccini e una varietà di giocattoli saranno in vendita a Le Brethon il 21 settembre.

Espanol :

Patrick y Mintje le invitan a una subasta benéfica a favor de la escuela Waldorf de Saint Menoux. El 21 de septiembre se pondrá a la venta en Le Brethon una amplia gama de objetos de calidad, muebles para grandes y pequeños y juguetes variados.

L’événement Ventes aux enchères Le Brethon a été mis à jour le 2025-09-15 par Montluçon Tourisme