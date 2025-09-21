Ventes de beaux et bon produits monastiques des soeurs du monastère Saint-Joseph des Bénédictines de Jésus Crucifié Monastère Saint-Joseph Brou-sur-Chantereine

Ventes de beaux et bon produits monastiques des soeurs du monastère Saint-Joseph des Bénédictines de Jésus Crucifié Dimanche 21 septembre, 10h00 Monastère Saint-Joseph Seine-et-Marne

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les soeurs vous feront découvrir les bons produits monastiques, provenant de tous les monastères de France. (Miel, Alexion d’Aiguebelle, tisanes tilleul, menthe, savons, cartes …).

Le Monastère Saint-Joseph est la maison mère des Bénédictines de Jésus Crucifié. Elles suivent la Règle de Saint-Benoît, avec quelques adaptations, car leur particularité est d’ouvrir la vie bénédictine à des sœurs atteintes dans leur santé physique (séquelles de maladie, handicap).

Au prieuré, vous aurez le plaisir de découvrir l’église circulaire. Attention de respecter l’ office de la messe dominicale de 11h et les offices de 15h et 15h45.

A l’opposé de l’église, vous aurez aussi la possibilité de découvrir la glacière du château de Brou qui date du fin XVIIe siècle comme le château et fut construite par les propriétaires du château de Brou-sur-Chantereine.

Monastère Saint-Joseph 1 avenue Victor-Thiebaut 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 26 66 69 https://www.benedictines-ste-bathilde.fr/les-monasteres/monastere-de-brou-sur-chantereine/ https://www.facebook.com/villebrousurchantereine/ Ligne Paris Est/Meaux. Station Vaires Torcy. 12 mn à pied direction Brou 77177 ou Chelles. Possibilité de bus.

Portes ouvertes

@Monastère Saint Joseph