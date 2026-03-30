Ventes de bouquets de tulipes Place du marché Prigonrieux

Ventes de bouquets de tulipes

Place du marché Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) de Prigonrieux, avec le Lions Club de Bergerac, organise une “Opération Tulipes”

Dimanche 5 avril 2026

Sur le marché de Prigonrieux (sous la halle)

Au profit de la lutte contre le cancer .

Place du marché Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 55

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English : Ventes de bouquets de tulipes

L’événement Ventes de bouquets de tulipes Prigonrieux a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides