Ventes de bouquets de tulipes Place du marché Prigonrieux
Ventes de bouquets de tulipes Place du marché Prigonrieux dimanche 5 avril 2026.
Ventes de bouquets de tulipes
Place du marché Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) de Prigonrieux, avec le Lions Club de Bergerac, organise une “Opération Tulipes”
Dimanche 5 avril 2026
Sur le marché de Prigonrieux (sous la halle)
Au profit de la lutte contre le cancer .
Place du marché Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 55
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English : Ventes de bouquets de tulipes
L’événement Ventes de bouquets de tulipes Prigonrieux a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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