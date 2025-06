Ventes d’élevage Fences Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult 30 juin 2025 19:30

Calvados

Ventes d’élevage Fences Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox & Bucks Saint-Arnoult Calvados

Début : Lundi Lundi 2025-06-30 19:30:00

fin : 2025-07-01

2025-06-30

Les chevaux sous le marteau ! Référence européenne de la vente aux enchères de chevaux de sport, l’Agence Fences revient à Deauville pour une soirée de ventes d’une soixante de chevaux, principalement de 3 et 4 ans. Présentés au saut en liberté, ces futurs champions ont été choisis dans toute l’Europe pendant les tournées de sélection.

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox & Bucks

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie +33 2 31 90 93 24 contact@fences.fr

English : Ventes d’élevage Fences

Horses under the hammer! A European benchmark in sport horse auctions, Agence Fences returns to Deauville for an evening of sales of sixty horses, mainly 3 and 4 year olds. Presented for free jumping, these future champions have been chosen from all over Europe during selection tours.

German : Ventes d’élevage Fences

Pferde unter dem Hammer! Die Agentur Fences, die in Europa als Referenz für die Versteigerung von Sportpferden gilt, kehrt nach Deauville zurück, um einen Abend lang sechzig Pferde zu versteigern, vor allem drei- und vierjährige. Diese zukünftigen Champions, die im Freispringen vorgestellt werden, wurden während der Auswahltouren in ganz Europa ausgewählt.

Italiano :

Cavalli all’asta! L’Agence Fences, punto di riferimento europeo per le aste di cavalli sportivi, torna a Deauville per una serata di vendita di sessanta cavalli, principalmente di 3 e 4 anni. Presentati per il salto in libertà, questi futuri campioni sono stati scelti in tutta Europa durante i tour di selezione.

Espanol :

Caballos bajo el martillo Referencia europea de las subastas de caballos de deporte, la Agence Fences vuelve a Deauville para una velada de venta de sesenta caballos, principalmente de 3 y 4 años. Presentados para el salto libre, estos futuros campeones han sido elegidos en toda Europa durante giras de selección.

