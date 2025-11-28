Ventes d’Usine Charolles

Ventes d’Usine

5 chemin d’Ouze Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Ventes d’usine du 28 au 30 novembre. 9h00 18h00 non-stop

Invendus et second choix. Pièces artisanales haut de gamme

Mobilier, vases, luminaires, abats jours et objets de décoration .

5 chemin d’Ouze Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 13 46 charolles@charolles.com

