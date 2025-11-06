Ventes privées Boutique Essence Marseille Marseille 6e Arrondissement

Ventes privées

Jeudi 6 novembre 2025 de 18h30 à 21h. Boutique Essence Marseille 34, boulevard Notre Dame Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Et si on trinquait au local ?!

Le 6 novembre, on t’invite à un apéro pas comme les autres un moment de partage entre passionnés, curieux et amoureux du fait-main



Autour d’un verre, découvre les créations de notre collectif les Essentiels des objets uniques, beaux, vrais, des histoires qui sentent bon la passion et le respect du vivant

Consommer local, c’est semer des petits gestes qui changent tout

→ soutenir des savoir-faire d’ici,

→ préserver notre planète,

→ et redonner du sens à nos achats.



Alors viens, on t’attend pour un apéro chaleureux, engagé et inspirant .

Boutique Essence Marseille 34, boulevard Notre Dame Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 66 72 51 essence.marseille@gmail.com

English :

How about a toast to the local?

German :

Wie wäre es, wenn wir auf das Lokale anstoßen?!

Italiano :

Che ne dite di un brindisi al locale?

Espanol :

¿Qué tal un brindis por lo local?

