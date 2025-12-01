Ventes Vélos et Outillage Breteil
Le mercredi 10 décembre de 14h à 17h , Eurêka Emplois Services organise une vente de vélos d’occasion d’enfants à leur atelier situé ZA La Nouette Rue Galilée à Breteil. .
Route de la Nouette Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 01 01
