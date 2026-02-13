Ventilation naturelle, respirer sans machines, Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, Nancy

Ventilation naturelle, respirer sans machines Mardi 24 mars, 18h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Meurthe-et-Moselle

Ouvert au public

Conférence suivie de la présentation de l’exposition à l’école d’architecture de Nancy.

Pratiquée depuis près de 3 000 ans, la ventilation naturelle a disparu dans le neuf, au profit de la VMC, dans le courant des années 70.

Sous sa forme contemporaine, elle peut remplir deux fonctions : l’aération hygiénique et le confort d’été. Il en existe de nombreuses typologies. La plus efficace est la ventilation traversante sous l’effet du vent. La ventilation naturelle par cheminée est créée par le tirage thermique. Une variante de cette dernière est la ventilation naturelle double flux avec récupération de chaleur.

Alain Bornarel est ingénieur de l’École centrale Paris. Il fonde le bureau d’études TRIBU en 1986, spécialisé sur l’approche développement durable des projets urbains et des bâtiments. En 2018 il co-écrit avec Dominique Gauzin-Müller et Philippe Madec le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Il cofonde l’ICEB (Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti), il reçoit en 2007 la médaille d’argent de l’Académie d’Architecture.

Formé comme ingénieur-architecte, Giampiero Ripanti débute en se créant une expérience variée dans la sphère de l’architecture. Il poursuit son parcours en acquérant des compétences transversales dans l’ingénierie de la structure, de la façade et de l’environnement en phases d’études… Aujourd’hui, il met à profit ces expériences comme référent chantier «Low Tech» notamment sur la ventilation naturelle double flux.

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY

Conférence et exposition à l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy, par Alain Bornarel, ingénieur et co-rédacteur du Manifeste pour la frugalité et Giampiero Ripanti, ingénieur-architecte