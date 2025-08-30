Ventoux en fête au Mont Serein Beaumont-du-Ventoux

Ventoux en fête au Mont Serein Beaumont-du-Ventoux samedi 30 août 2025.

Ventoux en fête au Mont Serein

Station du Mont-Serein Beaumont-du-Ventoux Vaucluse

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

2025-08-30

Pour les 100 ans de l’Office de Tourisme, prenez de la hauteur pour une journée festive au Mont Serein. Grand pique-nique partagé, produits du terroir et artisanat, jeux de boules, quiz et lots à gagner. 25% de réduction sur les activités de la station !

Station du Mont-Serein Beaumont-du-Ventoux 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 65 22 59 malaucene@ventouxprovence.fr

English :

To celebrate the Tourist Office?s 100th anniversary, take to the skies for a festive day at Mont Serein. Large shared picnic, local produce and crafts, boules games, quiz and prizes to be won. 25% discount on resort activities!

German :

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Fremdenverkehrsamtes können Sie einen festlichen Tag auf dem Mont Serein verbringen. Großes gemeinsames Picknick, regionale Produkte und Kunsthandwerk, Boulespiele, Quiz und Preise zu gewinnen. 25% Ermäßigung auf die Aktivitäten des Ferienortes!

Italiano :

Per festeggiare il 100° anniversario dell’Ufficio del Turismo, si vola in cielo per una giornata di festa al Mont Serein. Grande picnic condiviso, prodotti locali e artigianato, giochi di bocce, quiz e premi in palio. sconto del 25% sulle attività del resort!

Espanol :

Para celebrar el centenario de la Oficina de Turismo, disfrute de una jornada festiva en Mont Serein. Gran picnic compartido, productos locales y artesanía, juegos de petanca, concurso y premios. 25% de descuento en las actividades de la estación

