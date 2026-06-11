Vents contraires Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Vents contraires

Vendredi 27 novembre 2026 de 19h à 19h55. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 19:00:00

fin : 2026-11-27 19:55:00

Date(s) :

2026-11-27

Le metteur en scène Simon Delattre présente aux Salins sa toute dernière création, mêlant avec originalité théâtre et marionnettes.Familles

Écrite par le célèbre auteur britannique Mike Kenny, cette pièce invite à redécouvrir le plaisir de la lecture et en ravive toute sa magie !



Que se passerait-il si nos bibliothèques étaient menacées de fermeture ? Et si les livres étaient censurés ? Oscar, ado empathique et Mona, enfant solitaire se rencontrent dans la bibliothèque de leur ville, devenue refuge. Ils décident de s’opposer aux adultes qui souhaitent appliquer la censure. La bibliothèque devient alors un poumon de résistance, un espace de partage et d’émancipation qu’il faut à tout prix sauver. Et si la fiction avait le pouvoir de transformer le réel ? Sur scène, elle devient une force puissante les livres ouvrent alors des chemins de liberté et de réparation tandis que la menace qui pèse sur la bibliothèque fait écho à la disparition des mots, des récits et des mémoires. Vents Contraires offre plusieurs niveaux d’interprétation et parle aux différentes générations qui aiment s’échapper par l’imaginaire !



Tout, dans ce spectacle d’une délicatesse exquise, est d’une précision, d’un tact, d’un goût sûr. (…) Un miracle de sensibilité qui célèbre l’importance des récits que l’on transmet. Marie Plantin, Sceneweb



Spectacle programmé dans le cadre du festival En Ribambelle. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Director Simon Delattre presents his latest creation at Les Salins, blending theatre and puppetry in an original way.

L’événement Vents contraires Martigues a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues