Informations pratiques

Cerisy-la-Forêt

Vents d’été

L’Église Cerisy-la-Forêt Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19 21:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Laissez-vous porter en famille par les vents d’été qui souffleront sur l’abbaye de Cerisy-la-Forêt le 19 août à 20h… et plus exactement les instruments à vent !

5 jeunes talentueuses musiciennes des plus grands orchestres français vous proposeront un concert enlevé allant de Mozart au jazz américain et à la chanson française Ann Lepage à la clarinette, Marie Boichard au basson, Sidonie Millot au hautbois, Louise Saby au violoncelle originaire de la région, et Marina Saiki au piano.

Les yeux fermés à la fin du concert vous saurez reconnaitre clarinette, basson et hautbois immédiatement après un spectacle plein d’humour !

Participation libre. Enfants bienvenus. Concert proposé par le Normandy Music Festival en partenariat avec les Amis de l’Abbaye.

Bar à huîtres, vins et desserts sur place à partir de 18h. .

L’Église Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 6 73 00 25 99 saby.normandy@gmail.com

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English : Vents d’été

L’événement Vents d’été Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Saint-Lô