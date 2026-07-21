Vents d’été Cerisy-la-Forêt
mercredi 19 août 2026 · Cerisy-la-Forêt
Informations pratiques
Cerisy-la-Forêt
Vents d’été
L’Église Cerisy-la-Forêt Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 21:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Laissez-vous porter en famille par les vents d’été qui souffleront sur l’abbaye de Cerisy-la-Forêt le 19 août à 20h… et plus exactement les instruments à vent !
5 jeunes talentueuses musiciennes des plus grands orchestres français vous proposeront un concert enlevé allant de Mozart au jazz américain et à la chanson française Ann Lepage à la clarinette, Marie Boichard au basson, Sidonie Millot au hautbois, Louise Saby au violoncelle originaire de la région, et Marina Saiki au piano.
Les yeux fermés à la fin du concert vous saurez reconnaitre clarinette, basson et hautbois immédiatement après un spectacle plein d’humour !
Participation libre. Enfants bienvenus. Concert proposé par le Normandy Music Festival en partenariat avec les Amis de l’Abbaye.
Bar à huîtres, vins et desserts sur place à partir de 18h. .
L’Église Cerisy-la-Forêt 50680 Manche Normandie +33 6 73 00 25 99 saby.normandy@gmail.com
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English : Vents d’été
L’événement Vents d’été Cerisy-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Saint-Lô
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