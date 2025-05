Venu de Corée, le peintre Chaneung Park porte son regard sur les paysages de Paluel – Le Clos des Fées Paluel, 17 mai 2025, Paluel.

Du 17 mai au 13 juin, l’artiste Chaneung Park présente une exposition protéiforme intitulée « Rencontre du dokkaebi avec les fées ». Une occasion de découvrir ses paysages réalisés à Paluel.

C’est une belle rencontre artistique que celle du peintre coréen Chaneung Park avec le territoire de Paluel. À la faveur d’une invitation de son compatriote, le galeriste Jeong Raksuck, Chaneung débarque en France la première fois lors de la crise sanitaire. Ce voyage va offrir quatre ans plus tard à Chaneung, l’opportunité de revenir exposer l’été 2023, à la Nomade Galerie installée dans une aile du château de Daubeuf-Serville, en Seine-Maritime. Conquise par cette exposition de l’artiste, Sophie Bellest, directrice du Clos des fées à Paluel, lui propose alors pour 2025 une résidence artistique qui s’est concrétisée depuis le début de ce printemps.

Actuellement artiste résident au Clos des Fées à Paluel, Chaneung s’est installé avec son épouse dans une habitation mise à disposition par la commune. Durant des semaines, l’artiste du « Pays du matin calme » a exploré au moyen d’une trottinette la vallée de la Durdent dont il traduit les paysages en peinture, encre ou dessin. Parfois, le voyageur s’est éloigné de Paluel pour découvrir d’autres sites inspirants tels que la valleuse de Vastérival ou le cimetière de Varengeville.

L’artiste travaille d’abord en extérieur sur le motif puis rentre au Clos des Fées où l’espace de rempotage des jardiniers s’est transformé temporairement en atelier pour y réaliser ses peintures à partir de croquis. De Corée, il a apporté outils et rames de Hanji, ce papier fabriqué à la main à partir d’une pâte de mûrier cultivé localement. Néanmoins, Chaneung Park s’est laissé séduire ici par la toile de lin brute du Pays de Caux sur laquelle il a appliqué ses peintures.

À Paluel, le peintre s’amuse parfois à insérer dans ses tableaux un Dokkaebi, créature légendaire propre à la mythologie coréenne, qu’il fait jouer avec les fées du Clos. Dotée de dons magiques, ce type de créature propre à la culture coréenne possède une forme humaine. Selon les circonstances, les Dokkaebis sont réputés pour faire la chasse aux mauvais esprits. Farceurs, ils peuvent aussi bien jouer de vilains tours aux personnes déplaisantes qu’agir avec bienveillance avec d’autres. Si leur aspect s’avère souvent effrayant, ce type d’esprit peut également prendre la forme humoristique d’un lutin.

Né à Anyang près de Séoul, Chaneung Park a dirigé au cours de sa carrière plusieurs centres culturels et programmes artistiques nationaux dans son pays. Sexagénaire aujourd’hui, il encadre encore des projets artistiques dans l’espace public qui associent plusieurs artistes.

Du 17 mai au 13 juin, avant son retour, le séjour prolifique de l’artiste à Paluel s’achève par une exposition protéiforme intitulée « Rencontre du dokkaebi avec les fées ». Une occasion pour le visiteur de rencontrer le peintre et poète, sur le site de l’exposition et de découvrir ses paysages dont notamment ceux réalisés à Paluel. Distinctement, dans un espace dédié, une vingtaine de peintures originales d’un ouvrage qu’il a illustré en 2024 (Le garçon qui vole) sont à voir dans une déambulation mise en lumière.

À Paluel comme en Corée, la journée de l’artiste débute par le rituel d’exercices de calligraphie. Réalisées sur de grandes feuilles de papier, celles-ci sont rassemblées dans une troisième salle où, comme le veut la tradition coréenne, l’accrochage se déroule en début de matinée, investissant l’espace du sol au plafond. Pour le visiteur et en souvenir de cette belle aventure artistique, une brochure de sa résidence est publiée dans la collection « Feuillets du Clos des Fées ».

Samedi 17 mai à 17h, le vernissage offrira l’occasion d’une lecture de son livre Le garçon qui vole, avec une traduction simultanée en français.

Vendredi 13 juin à 10h, Chaneung Park réalisera une performance d’écriture au pinceau et à l’encre. Les participants inscrits seront alors invités par l’artiste à inscrire leur nom en calligraphie.

