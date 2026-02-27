« Venu.e.s d’ailleurs » Rencontre avec l’école Robert Doisneau Fonds documentaire Tissé Métisse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 15:00 – 16:30

Gratuit : oui En famille, Tout public

Les élèves de CM2A de l’école Robert Doisneau de La Chapelle sur Erdre ont participé au projet de classe «Venu.e.s d’ailleurs» sur le thème de l’immigration et la nationalité française dans le cadre des programmes d’EMC, de Français et d’Arts Visuels.L’activité «Parcours» a démarré en novembre lors d’une visite au Fonds Documentaire de Tissé Métisse. Des groupes d’élèves ont imaginé des personnages, partis d’un pays du monde, pour diverses raisons et accueillis en France.Entre écriture et création artistique, entre l’Inde, l’Irak, le Maroc, le Japon, l’Argentine et les USA, «Parcours» a donné lieu à une exposition de 6 panneaux comme une ouverture sur le monde et ses problématiques d’immigration.Rencontre suivi d’un goûter.

Fonds documentaire Tissé Métisse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 75 13 https://fondsdoc.tisse-metisse.org/ https://fondsdoc.tisse-metisse.org/



