« Venu.e.s d’ailleurs » Rencontre avec l’école Robert Doisneau, Fonds Documentaire Tissé Métisse, Nantes

« Venu.e.s d’ailleurs » Rencontre avec l’école Robert Doisneau Samedi 7 mars, 15h00 Fonds Documentaire Tissé Métisse Loire-Atlantique

Les élèves de CM2A de l’école Robert Doisneau de La Chapelle sur Erdre ont participé au projet de classe «Venu.e.s d’ailleurs» sur le thème de l’immigration et la nationalité française dans le cadre des programmes d’EMC, de Français et d’Arts Visuels.

L’activité «Parcours» a démarré en novembre lors d’une visite au Fonds Documentaire de Tissé Métisse. Des groupes d’élèves ont imaginé des personnages, partis d’un pays du monde, pour diverses raisons et accueillis en France.

Entre écriture et création artistique, entre l’Inde, l’Irak, le Maroc, le Japon, l’Argentine et les USA, «Parcours» a donné lieu à une exposition de 6 panneaux comme une ouverture sur le monde et ses problématiques d’immigration.

Rencontre suivi d’un goûter.

Fonds Documentaire Tissé Métisse 2Bis Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Temps de rencontre et de présentation samedi 07 mars à 15h au Fonds documentaire Tissé Métisse. parcours migratoires immigration