Venue de Jean Hugue Anglade au cinema de Langeais Langeais
Venue de Jean Hugue Anglade au cinema de Langeais Langeais dimanche 28 septembre 2025.
Venue de Jean Hugue Anglade au cinema de Langeais
Cinema Jean Hugue Anglade Langeais Indre-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
4.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Présentation du film La reine Margot par l’acteur Jean Hugue Anglade, puis échange avec les spectateurs.
Présentation du film La reine Margot par l’acteur Jean Hugue Anglade, puis échange avec les spectateurs. 4.5 .
Cinema Jean Hugue Anglade Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 29 42 25 12 hello asso.fr/langeais
English :
Presentation of the film La reine Margot by actor Jean Hugue Anglade, followed by a discussion with the audience.
German :
Vorstellung des Films La reine Margot durch den Schauspieler Jean Hugue Anglade, anschließend Austausch mit den Zuschauern.
Italiano :
Presentazione del film La reine Margot da parte dell’attore Jean Hugue Anglade, seguita da un dibattito con il pubblico.
Espanol :
Presentación de la película La reine Margot por el actor Jean Hugue Anglade, seguida de un debate con el público.
L’événement Venue de Jean Hugue Anglade au cinema de Langeais Langeais a été mis à jour le 2025-09-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE