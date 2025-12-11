Venue du Père Noel au chalet des 1000 lumières Dun-le-Palestel
Venue du Père Noel au chalet des 1000 lumières Dun-le-Palestel samedi 20 décembre 2025.
Venue du Père Noel au chalet des 1000 lumières
Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Venez voir le père Noël aux chalet des 1000 lumières, dès 17h avec un petit marché, exposition de voitures anciennes et illuminations .
Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 60 99 86 julien.bersoux@orange.fr
