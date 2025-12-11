Venue du Père Noel au chalet des 1000 lumières

Dun-le-Palestel Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez voir le père Noël aux chalet des 1000 lumières, dès 17h avec un petit marché, exposition de voitures anciennes et illuminations .

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 60 99 86 julien.bersoux@orange.fr

English : Venue du Père Noel au chalet des 1000 lumières

L’événement Venue du Père Noel au chalet des 1000 lumières Dun-le-Palestel a été mis à jour le 2025-12-09 par Creuse Tourisme