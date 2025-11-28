Venue du Père Noël Mirambeau

Venue du Père Noël

Place de la Mairie Mirambeau Charente-Maritime

28 novembre 2025, 18:00

Venue du Père Noël en partenariat avec l’APEM et le Collectif des Commerçants de Mirambeau

Place de la Mairie Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 28 66 42

English :

Santa Claus in partnership with APEM and Collectif des Commerçants de Mirambeau

German :

Eintreffen des Weihnachtsmanns in Partnerschaft mit der APEM und dem Collectif des Commerçants de Mirambeau

Italiano :

Babbo Natale in collaborazione con APEM e il Collectif des Commerçants de Mirambeau

Espanol :

Papá Noel en colaboración con la APEM y el Collectif des Commerçants de Mirambeau

