Venue du Père Noël Mirambeau vendredi 28 novembre 2025.
Place de la Mairie Mirambeau Charente-Maritime
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Venue du Père Noël en partenariat avec l’APEM et le Collectif des Commerçants de Mirambeau
.
Place de la Mairie Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 28 66 42
English :
Santa Claus in partnership with APEM and Collectif des Commerçants de Mirambeau
German :
Eintreffen des Weihnachtsmanns in Partnerschaft mit der APEM und dem Collectif des Commerçants de Mirambeau
Italiano :
Babbo Natale in collaborazione con APEM e il Collectif des Commerçants de Mirambeau
Espanol :
Papá Noel en colaboración con la APEM y el Collectif des Commerçants de Mirambeau
