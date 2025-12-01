Venue du Père-Noël Rosheim

Venue du Père-Noël

Centre ville Rosheim Bas-Rhin

Samedi 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

La présence du Père Noël sur le marché de Noël est toujours un moment magique pour les enfants. Avec son costume rouge et blanc et sa barbe blanche, il apporte la joie et l’esprit festif de Noël.

Le Père Noël déambulera dans le marché de Noël à la rencontre des enfants sages.

Sous réserve de conditions climatiques favorables. .

Centre ville Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 27 60 mairie@rosheim.com

English :

Santa’s presence at the Christmas market is always a magical moment for children. With his red and white suit and white beard, he brings the joy and festive spirit of Christmas.

German :

Die Anwesenheit des Weihnachtsmanns auf dem Weihnachtsmarkt ist für die Kinder immer ein magischer Moment. Mit seinem rot-weißen Anzug und dem weißen Bart bringt er Freude und festliche Weihnachtsstimmung mit sich.

Italiano :

La presenza di Babbo Natale al mercatino è sempre un momento magico per i bambini. Con il suo vestito rosso e bianco e la sua barba bianca, porta la gioia e lo spirito festivo del Natale.

Espanol :

La presencia de Papá Noel en el mercado navideño es siempre un momento mágico para los niños. Con su traje rojo y blanco y su barba blanca, transmite la alegría y el espíritu festivo de la Navidad.

