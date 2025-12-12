Vénus et la mission EnVision Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) Toulouse Jeudi 8 janvier 2026, 14h00 sur inscription

Vénus et la mission EnVision à l’ENAC

L’ENAC accueillera le jeudi 8 janvier 2026 à 14h le séminaire de Pascal Rosenblatt, planétologue à l’Université de Nantes, intitulé « Vénus et la mission EnVision ». La conférence se tiendra en amphi Bellonte et sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

Cette intervention proposera une exploration des connaissances actuelles sur Vénus et des nombreuses questions encore ouvertes : pourquoi la « planète sœur » de la Terre, pourtant similaire par sa taille et sa composition, a-t-elle évolué en un environnement extrême ? Quels enseignements peut-elle offrir pour comprendre l’évolution de notre propre planète ? Pascal Rosenblatt présentera également les objectifs de la mission EnVision menée par l’ESA, ainsi que l’expérience RadioScience, pilotée par le CNES, destinée à analyser la structure interne de Vénus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-08T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T16:00:00.000+01:00

Ecole nationale de l’aviation civile (ENAC) 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne