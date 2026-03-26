Vénus Rock Band Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau

Vénus Rock Band

Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Vénus Rock Band, groupe Pop Rock, avec uniquement de reprises Française et anglaise ! .

Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vénus Rock Band

L’événement Vénus Rock Band Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)