Vénus Rock Band Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau

Vénus Rock Band Lieu-dit Le Bourdon Saint-Fargeau samedi 16 mai 2026.

Vénus Rock Band

Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Vénus Rock Band, groupe Pop Rock, avec uniquement de reprises Française et anglaise !   .

Lieu-dit Le Bourdon GUINGUETTE EN SCÈNE! Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Vénus Rock Band

L’événement Vénus Rock Band Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-03-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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