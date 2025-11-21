Veolia participe à l’événement « Professeurs en entreprises » Vendredi 21 novembre, 08h30 SARPI Bouches-du-Rhône

AU PROGRAMME :

– Présentation de l’entreprise Veolia Hazardous Waste Europe (anciennement SARPI)

– Présentation du site de l’entreprise

– Visite des installations :

Laboratoire

Installation technique

– Echanges autour d’une pause café

– Echanges sur les besoins en recrutement et les formations

– Intervention du directeur/de la directrice du site

– Déjeuner organisé par Veolia Hazardous Waste Europe

SARPI Rognac Rognac 13340 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Présentation de nos métiers et de l’activités des déchets dangereux chez Veolia Orientation Decouverte métier