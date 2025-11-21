Veolia participe à l’événement « Professeurs en entreprises » SARPI Rognac
Veolia participe à l’événement « Professeurs en entreprises » SARPI Rognac vendredi 21 novembre 2025.
Veolia participe à l’événement « Professeurs en entreprises » Vendredi 21 novembre, 08h30 SARPI Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T08:30:00+01:00 – 2025-11-21T14:00:00+01:00
Fin : 2025-11-21T08:30:00+01:00 – 2025-11-21T14:00:00+01:00
AU PROGRAMME :
– Présentation de l’entreprise Veolia Hazardous Waste Europe (anciennement SARPI)
– Présentation du site de l’entreprise
– Visite des installations :
-
Laboratoire
-
Installation technique
– Echanges autour d’une pause café
– Echanges sur les besoins en recrutement et les formations
– Intervention du directeur/de la directrice du site
– Déjeuner organisé par Veolia Hazardous Waste Europe
SARPI Rognac Rognac 13340 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise »}]
Présentation de nos métiers et de l’activités des déchets dangereux chez Veolia Orientation Decouverte métier