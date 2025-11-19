Veolia participe à l’événement « Professeurs en entreprises » Mercredi 19 novembre, 14h00 Station d’Epuration de Font Mourrier / Veolia Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T14:00:00+01:00 – 2025-11-19T16:00:00+01:00

AU PROGRAMME :

– Présentation de l’entreprise Veolia

– Présentation des métiers opérationnels de Veolia Eau

– Visite de la station d’épuration de Font Mourrier

Station d'Epuration de Font Mourrier / Veolia foux cogolin, 83310 Cogolin Cogolin 83310 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

A la découverte d’une STEP (station d’épuration) et des métiers opérationnels de Veolia Eau Orientation Decouverte métier