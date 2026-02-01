Vêprée chants et contes de tradition

salle des fêtes Montertelot Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

L’association l’élan Montertelotais associée à Philomèle propose un après-midi ouvert à tout public et mené par des amateurs de chants et de contes traditionnels, transmis de génération en génération. Qui veut mène un chant et l’assemblée répond, ou conte une histoire. Cette vêprée est un moment d’écoute et de transmission.

Les chants et les contes traditionnels sont une affaire de terroir, ici nous sommes en pays gallo dans la région de Ploërmel. Une bonne partie des chants traditionnels se retrouve dans différentes régions avec des variantes. Les chants peuvent se classer en catégories chants à danser, chants à la marche, chants de table ou chants à la pause (mélodies). Une partie importante de ces chants est disponible en ligne sur Dastumédia (Les archives du patrimoine oral de Bretagne).

ouvert à tout public et gratuit .

salle des fêtes Montertelot 56800 Morbihan Bretagne +33 6 30 75 17 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vêprée chants et contes de tradition Montertelot a été mis à jour le 2026-02-06 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande