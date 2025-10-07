Vêprée dansée – Fest-deiz Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes

Gratuit

Rendez-vous mardi 7 octobre au Parquet de Bal pour une après-midi en musiques et danses de Bretagne !

Chaque premier mardi du mois à partir de 14h entre octobre et juin, venez danser à la Vêprée du Cercle Celtique de Rennes.

Café et thé vous sont offerts.

Apporter juste un gâteau ou/et une boisson pour agrémenter cette après-midi dansée.

L’après-midi est ouverte à tous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et parlez-en autour de vous.

La scène est également ouverte à tout·e musicien·ne ou chanteur·euse désireux·euse de participer à l’animation de cette après-midi.

Début : 2025-10-07T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-07T17:00:00.000+02:00

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine