Vêprée Dansée – Fest-deiz Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes Mardi 3 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Chaque premier mardi du mois à partir de 14h entre octobre et juin, venez danser à la Vêprée du Cercle Celtique de Rennes. La scène est également ouverte à tout·e musicien·ne ou chanteur·euse désireux·euse de participer à l’animation de ces fest-deiz. Pour cela, contactez Nicolas Palaric par mail : [nicolas3556palaric@gmail.com](mailto:nicolas3556palaric@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-03T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-03T17:00:00.000+01:00

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



